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Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал «челленджера» в Финиксе

Роман Сафиуллин не смог выйти в четвертьфинал «челленджера» в Финиксе
Роман Сафиуллин
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Российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий 69-е место рейтинга ATP, проиграл 261-му номеру мировой классификации Колтону Смиту из США во втором круге турнира в Финиксе со счётом 4:6, 6:7.

Теннисисты провели на корте 1 час 55 минут. Ранее они не встречались. Сафиуллин ни сделал ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три заработанных брейк-пойнта. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта.

За выход в полуфинал домашних соревнований Смит поборется с действующим чемпионом 37-м номером рейтинга ATP Нуну Боржешем из Португалии.

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