Ига Швёнтек добилась уникального достижения для женского турнира в Индиан-Уэллсе
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек установила уникальное достижение для турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Opta Ace.
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 21:15 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Сегодня, 13 марта, Швёнтек (2) со счётом 6:3, 6:3 обыграла олимпийскую чемпионку 2024 года китаянку Чжэн Циньвэнь (8) и в четвёртый раз подряд вышла в полуфинал одиночного разряда Индиан-Уэллса. С момента создания турнира в 1989 году ещё никому из теннисисток не удавалось демонстрировать такую стабильность.
За выход в финал соревнований в Индиан-Уэллсе действующая чемпионка Швёнтек сразится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия, 11) — Элина Свитолина (Украина, 23).
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