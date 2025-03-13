Руне пробился в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где может сразиться с Медведевым

13-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

В четвертьфинале соревнований Руне (12) со счётом 5:7, 6:0, 6:3 обыграл 43-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора.

Встреча Руне с Грикспором продлилась 2 часа и 9 минут. В её рамках Хольгер шесть раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Таллона три эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в финал турнира в Индиан-Уэллсе Руне сразится с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 5) — Артюр Фис (Франция, 20).