Тереза Михаликова и Оливия Николлс вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде
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Словацкая теннисистка Тереза Михаликова в паре с британкой Оливией Николлс вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В полуфинале словацко-британский дуэт обыграл Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Чжан Шуай (Китай) со счётом 7:5, 6:3.
Индиан-Уэллс — парный разряд (ж). 1/2 финала
13 марта 2025, четверг. 22:15 МСК
Се Шувэй
Чжан Шуай
С. Шувэй Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Тереза Михаликова
Оливия Николлс
Т. Михаликова О. Николлс
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Михаликова и Николлс сделали две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три из четырёх брейк-пойнтов. Их соперницы не выполнили ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи.
Парный турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 16 марта. Се Шувэй являлась действующей чемпионкой соревнований, выиграв прошлый турнир с представительницой Бельгии Элисе Мертенс.
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