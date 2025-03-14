Тереза Михаликова и Оливия Николлс вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Словацкая теннисистка Тереза Михаликова в паре с британкой Оливией Николлс вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде. В полуфинале словацко-британский дуэт обыграл Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Чжан Шуай (Китай) со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. Михаликова и Николлс сделали две подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали три из четырёх брейк-пойнтов. Их соперницы не выполнили ни одного эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи.

Парный турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 16 марта. Се Шувэй являлась действующей чемпионкой соревнований, выиграв прошлый турнир с представительницой Бельгии Элисе Мертенс.