Чемпион US Open – 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих особых отношениях с французской публикой.

«Они особенные. Иногда с ними бывает горячо, а порой просто великолепно. Больше всего мне запомнился 2021 год, «Ролан Гаррос» во время ковида. В том году я играл в четвертьфинале против Стефаноса (Циципаса), который является одним из лучших игроков на грунте, и, хотя он выиграл в трёх сетах, я провёл отличный матч. Я очень хорошо играл на грунте, на котором мне обычно не очень комфортно.

Я не знаю, что произошло, но было несколько великолепных моментов. Я помню, как толпа скандировала моё имя, это было просто волшебно. Были и другие моменты. Я — человек, который может бросить ракетку, а французская публика этого не любит. Тогда я начинаю горячиться вместе с ними, но когда потом вспоминаю всё это, то думаю, что это забавно. Даже им это нравится, я думаю», — приводит слова Медведева L’Équipe.