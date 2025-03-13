Даниил Медведев – Артюр Фис: россиянин выиграл 1-й сет матча в 1/4 финала Индиан-Уэллса
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Завершился первый сет матча чемпиона US Open – 2021, шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева (5) с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом (20) за выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Первую партию со счётом 6:4 выиграл Медведев.
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:15 МСК
Артюр Фис
А. Фис
2-й сет
0 : 1
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|4
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Стартовый сет матча продлился 42 минуты. В её рамках Медведев реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных, при этом на своей подаче Даниил шансов Фису не давал.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Артюр Фис в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
В случае победы Медведев в полуфинале Индиан-Уэллса сразится с 13-й ракеткой мира из Дании Хольгером Руне (12).
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