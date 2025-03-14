Кори Гауфф опубликовала забавное детское фото в честь 21-летия

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала в социальных сетях забавное детское фото в честь прошедшего дня рождения. 13 марта Гауфф исполнился 21 год.

«Спасибо всем за все эти милые сообщения, я так благословенна и благодарна, что прошёл ещё один год! За 21 год! (эмодзи «бокал»)», — подписала фото Гауфф.

Фото: из личного архива Кори Гауфф

21-летняя Гауфф — чемпионка девяти турниров WTA (в том числе US Open и Итогового чемпионата WTA). Её лучшим достижением в мировом рейтинге является вторая строчка.