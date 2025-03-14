Андреева — Свитолина: россиянка выиграла первый сет матча в 1/4 финала Индиан-Уэллса

Завершился первый сет матча между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и 23-м номером рейтинга с Украины Элиной Свитолиной за выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США). Первую партию со счётом 7:5 выиграла Андреева.

Стартовый сет матча продлился 45 минут. В её рамках Андреева реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных, при этом на своей подаче Мирра шансов Свитолиной не давала.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

В случае победы Мирра Андреева в полуфинале Индиан-Уэллса сразится со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.