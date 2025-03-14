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Андреева — Свитолина: россиянка выиграла первый сет матча в 1/4 финала Индиан-Уэллса

Андреева — Свитолина: россиянка выиграла первый сет матча в 1/4 финала Индиан-Уэллса
Мирра Андреева
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Завершился первый сет матча между 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и 23-м номером рейтинга с Украины Элиной Свитолиной за выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе (США). Первую партию со счётом 7:5 выиграла Андреева.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:45 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Стартовый сет матча продлился 45 минут. В её рамках Андреева реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных, при этом на своей подаче Мирра шансов Свитолиной не давала.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

В случае победы Мирра Андреева в полуфинале Индиан-Уэллса сразится со второй ракеткой мира из Польши Игой Швёнтек.

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