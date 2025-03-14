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Людмила Самсонова — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе

Людмила Самсонова — Арина Соболенко: текстовая онлайн-трансляция матча в Индиан-Уэллсе
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В ночь на 14 марта 25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова сразится с трёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко за выход в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Данный поединок поставлен третьим запуском на центральном корте и начнётся не ранее 3:00 мск.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Людмила Самсонова – Арина Соболенко в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

Счёт личных встреч теннисистов равный — 2-2 (все прошли на харде на открытом воздухе). Самсонова побеждала в трёх сетах в Гвадалахаре-2022 и Монреале-2023, а Соболенко была сильнее в двух партиях в Аделаиде-2023 и в Цинциннати-2024.

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