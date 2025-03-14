Даниил Медведев — Артюр Фис: россиянин проиграл 2-й сет матча в 1/4 финала Индиан-Уэллса

Завершился второй сет матча чемпиона US Open – 2021, шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева (5) с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом (20) за выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Вторую партию со счётом 6:2 выиграл Фис, тем самым сравняв счёт поединка. Первый сет остался за Медведевым (6:4).

Второй сет матча продлился 34 минуты. В её рамках Фис реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных, Медведев не заработал ни одного.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Артюр Фис в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

В случае победы Медведев в полуфинале Индиан-Уэллса сразится с 13-й ракеткой мира из Дании Хольгером Руне (12).