Хольгер Руне повторил выдающееся достижение Синнера и Алькараса в туре

13-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне стал третьим игроком, родившимся в 21 веке, которому удалось не менее шести раз выйти в полуфинал турниров серии «Мастерс».

Ранее Руне пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале соревнований Руне (12) со счётом 5:7, 6:0, 6:3 обыграл 43-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора.

Компанию Руне по данному показателю составляют:

Янник Синнер (Италия);

Карлос Алькарас (Испания).

Отметим, что в активе 21-летнего Руне один титул чемпиона «Мастерса» (Париж-2022). В то же время у 23-летнего Синнера четыре победы на таком уровне, а у 21-летнего Алькараса – пять.