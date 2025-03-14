Хольгер Руне повторил выдающееся достижение Синнера и Алькараса в туре
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13-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне стал третьим игроком, родившимся в 21 веке, которому удалось не менее шести раз выйти в полуфинал турниров серии «Мастерс».
Ранее Руне пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале соревнований Руне (12) со счётом 5:7, 6:0, 6:3 обыграл 43-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора.
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 21:15 МСК
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|3
|
|6
|6
Хольгер Руне
Х. Руне
Компанию Руне по данному показателю составляют:
Янник Синнер (Италия);
Карлос Алькарас (Испания).
Отметим, что в активе 21-летнего Руне один титул чемпиона «Мастерса» (Париж-2022). В то же время у 23-летнего Синнера четыре победы на таком уровне, а у 21-летнего Алькараса – пять.
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