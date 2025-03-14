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Хольгер Руне повторил выдающееся достижение Синнера и Алькараса в туре

Хольгер Руне повторил выдающееся достижение Синнера и Алькараса в туре
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13-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне стал третьим игроком, родившимся в 21 веке, которому удалось не менее шести раз выйти в полуфинал турниров серии «Мастерс».

Ранее Руне пробился в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале соревнований Руне (12) со счётом 5:7, 6:0, 6:3 обыграл 43-ю ракетку мира из Нидерландов Таллона Грикспора.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 21:15 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		0 3
5 		6 6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Компанию Руне по данному показателю составляют:

Янник Синнер (Италия);
Карлос Алькарас (Испания).

Отметим, что в активе 21-летнего Руне один титул чемпиона «Мастерса» (Париж-2022). В то же время у 23-летнего Синнера четыре победы на таком уровне, а у 21-летнего Алькараса – пять.

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