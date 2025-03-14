Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Элина Свитолин, результат матча 14 марта 2025, счёт 2:0, 1/4 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Мирра Андреева обыграла Элину Свитолину и вышла в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале россиянка одержала победу в матче с 23-й ракеткой рейтинга украинской спортсменкой Элиной Свитолиной со счётом 7:5, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:45 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Матч продолжался 1 час 28 минут. Андреева не сделала ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из девяти заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующий матч Мирра проведёт со польской теннисисткой Игой Швёнтек (2), которая ранее обыграла девятую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь. Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Ига Швёнтек добилась уникального достижения для женского турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис: главные события 2025 года:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android