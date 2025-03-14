Мирра Андреева обыграла Элину Свитолину и вышла в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе

11-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале россиянка одержала победу в матче с 23-й ракеткой рейтинга украинской спортсменкой Элиной Свитолиной со счётом 7:5, 6:3.
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Матч продолжался 1 час 28 минут. Андреева не сделала ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три из девяти заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Следующий матч Мирра проведёт со польской теннисисткой Игой Швёнтек (2), которая ранее обыграла девятую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь. Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.
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