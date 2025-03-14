Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, переиграв Артюра Фиса

В ночь с 13 на 14 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде между шестой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (пятый посев на турнире) и 21-м в мировом рейтинге Артюром Фисом из Франции (20-й посев). Медведев выиграл встречу в трёх сетах — 6:4, 2:6, 7:6 (9:7) — и вышел в полуфинал соревнований.
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Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут. Медведев пять раз подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав 3 из 11 брейк-пойнтов. Фис выполнил два эйса при семи двойных ошибках и выиграл четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.
По ходу третьего сета Даниил выигрывал 2:1 с брейком, после чего проиграл три гейма подряд, включая два на своей подаче, но смог тут же выправить ситуацию. На тай-брейке Медведев реализовал свой третий матчбол, не дав ни одного такого шанса сопернику.
В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев сыграет с 13-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне (12-й посев на турнире).
Видео: Медведев проводит первую тренировку в Индиан-Уэллсе
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