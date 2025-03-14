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Артюр Фис — Даниил Медведев, результат матча 14 марта 2025, счет 1:2 (4:6, 6:2, 6:7(7:9)), 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, переиграв Артюра Фиса
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В ночь с 13 на 14 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) завершился четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде между шестой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (пятый посев на турнире) и 21-м в мировом рейтинге Артюром Фисом из Франции (20-й посев). Медведев выиграл встречу в трёх сетах — 6:4, 2:6, 7:6 (9:7) — и вышел в полуфинал соревнований.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:15 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 7
6 		2 7 9
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут. Медведев пять раз подал навылет и допустил три двойные ошибки, реализовав 3 из 11 брейк-пойнтов. Фис выполнил два эйса при семи двойных ошибках и выиграл четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

По ходу третьего сета Даниил выигрывал 2:1 с брейком, после чего проиграл три гейма подряд, включая два на своей подаче, но смог тут же выправить ситуацию. На тай-брейке Медведев реализовал свой третий матчбол, не дав ни одного такого шанса сопернику.

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев сыграет с 13-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне (12-й посев на турнире).

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Видео: Медведев проводит первую тренировку в Индиан-Уэллсе

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