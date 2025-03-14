Мэдисон Киз вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, отдав сопернице лишь два гейма

Пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз уверенно вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале соревнований американка одержала разгромную победу в матче с 58-й ракеткой рейтинга швейцарской спортсменкой Белиндой Бенчич со счётом 6:1, 6:1.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Матч продолжался 1 час 4 минуты. Киз сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 11заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Следующий матч американская спортсменка проведёт с победительницей противостояния между 25-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой и лидером рейтинга белоруской Ариной Соболенко. Напомним, соревнования в Индиан-Уэллсе проходят с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания — $ 8 963 700.
Самый продолжительный теннисный матч:
- 14 марта 2025
-
02:37
-
01:38
-
01:12
-
00:47
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:13
-
00:01
- 13 марта 2025
-
23:57
-
23:55
-
23:27
-
23:08
-
23:05
-
22:59
-
22:39
-
22:24
-
21:56
-
21:45
-
21:37
-
21:27
-
20:43
-
20:20
-
20:15
-
19:34
-
19:09
-
18:54
-
18:22
-
17:53
-
17:45
-
17:00
-
16:43
-
16:32
-
16:00
-
15:52