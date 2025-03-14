Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мэдисон Киз — Белинда Бенчич, результат матча 14 марта 2025, счёт 2:0, 1/4 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Мэдисон Киз вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, отдав сопернице лишь два гейма
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз уверенно вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале соревнований американка одержала разгромную победу в матче с 58-й ракеткой рейтинга швейцарской спортсменкой Белиндой Бенчич со счётом 6:1, 6:1.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 марта 2025, пятница. 01:30 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Киз сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 11заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующий матч американская спортсменка проведёт с победительницей противостояния между 25-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой и лидером рейтинга белоруской Ариной Соболенко. Напомним, соревнования в Индиан-Уэллсе проходят с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания — $ 8 963 700.

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Мирра Андреева обыграла Элину Свитолину и вышла в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе

Самый продолжительный теннисный матч:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android