Мэдисон Киз вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе, отдав сопернице лишь два гейма

Пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз уверенно вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале соревнований американка одержала разгромную победу в матче с 58-й ракеткой рейтинга швейцарской спортсменкой Белиндой Бенчич со счётом 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. Киз сделала две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 11заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующий матч американская спортсменка проведёт с победительницей противостояния между 25-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой и лидером рейтинга белоруской Ариной Соболенко. Напомним, соревнования в Индиан-Уэллсе проходят с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания — $ 8 963 700.

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