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Мирра Андреева прокомментировала выход в полуфинал Индиан-Уэллса, упомянув Федерера

Мирра Андреева прокомментировала выход в полуфинал Индиан-Уэллса, упомянув Федерера
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11-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о выходе в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе после победы в четвертьфинале соревнований над 23-й ракеткой рейтинга украинской спортсменкой Элиной Свитолиной со счётом 7:5, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:45 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

«Безусловно, я испытываю волнение. Думаю, это нормальное чувство для всех. Однако важно знать, как с этим справляться. Сегодня мне пришлось отыгрывать множество брейк-пойнтов. Не знаю точно, почему, но я напоминала себе: «Ожидается, что ты станешь чемпионкой, так что веди себя соответственно».

На своей подаче я стремилась играть более агрессивно. На приёме я черпала вдохновение у Роджера Федерера и старалась атаковать. Вот таким образом я преодолеваю давление», — сказала Андреева в интервью на корте.

В полуфинале «тысячника» Мирра сыграет с польской теннисисткой вторым номером рейтинга WTA Игой Швёнтек.

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