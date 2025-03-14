Мирра Андреева прокомментировала выход в полуфинал Индиан-Уэллса, упомянув Федерера

11-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о выходе в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе после победы в четвертьфинале соревнований над 23-й ракеткой рейтинга украинской спортсменкой Элиной Свитолиной со счётом 7:5, 6:3.
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«Безусловно, я испытываю волнение. Думаю, это нормальное чувство для всех. Однако важно знать, как с этим справляться. Сегодня мне пришлось отыгрывать множество брейк-пойнтов. Не знаю точно, почему, но я напоминала себе: «Ожидается, что ты станешь чемпионкой, так что веди себя соответственно».
На своей подаче я стремилась играть более агрессивно. На приёме я черпала вдохновение у Роджера Федерера и старалась атаковать. Вот таким образом я преодолеваю давление», — сказала Андреева в интервью на корте.
В полуфинале «тысячника» Мирра сыграет с польской теннисисткой вторым номером рейтинга WTA Игой Швёнтек.
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