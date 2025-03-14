Даниил Медведев прокомментировал трудную победу над Артюром Фисом в Индиан-Уэллсе

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался по итогам четвертьфинального матча хардового турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе, в котором его соперником стал 21-й номер рейтинга ATP француз Артюр Фис (6:4, 2:6, 7:6 (9:7)).

«В этом году я проиграл много сложных матчей, в которых мог бы выиграть или, может быть, должен был выиграть, не уверен. Но в сложных матчах всё складывается примерно 50 на 50. Чем больше ты проигрываешь, тем больше начинаешь терять уверенность в себе в трудные моменты. Так что, независимо от того, принимаешь ли ты правильные тактические решения и хорошо ли играешь, самое главное — победить. Я был рад, что перешёл эту черту. Он спас несколько матчболов, в третьей партии вёл с брейком. Просто рад победе. Вот и всё», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

В третьем сете Даниил Медведев повёл с брейком со счётом 2:1, но тут же проиграл две своих подачи подряд, уступая 2:4, после чего смог сравнять счёт. На тай-брейке Медведев завершил игру с третьего матчбола.

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев (пятый посев на турнире) сыграет с 13-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне (12-й посев на турнире).

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