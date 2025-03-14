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«Знал, что смогу отыграть брейк». Медведев рассказал, из-за чего матч с Фисом стал сложным

«Знал, что смогу отыграть брейк». Медведев рассказал, из-за чего матч с Фисом стал сложным
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о сложностях в четвертьфинальном матче хардового турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе с 21-м номером рейтинга ATP французом Артюром Фисом (6:4, 2:6, 7:6 (9:7)).

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:15 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 7
6 		2 7 9
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Матч оказался весьма сложным из-за ветра, и нам обоим было нелегко. В таких условиях трудно сохранять тактическую и техническую уверенность, и порой удача играет ключевую роль. Хочу отметить, что в данной ситуации подача не имеет решающего значения, хотя, безусловно, остаётся важным элементом. Я знал, что смогу отыграть брейк, и мне это удалось», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

В третьем сете Даниил Медведев вышел вперёд 2:1 с брейком, но проиграл две своих подачи подряд и уступал по геймам 2:4. В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе посеянный пятым Даниил сыграет с 13-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне (12-й посев на турнире).

Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

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