«Знал, что смогу отыграть брейк». Медведев рассказал, из-за чего матч с Фисом стал сложным

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о сложностях в четвертьфинальном матче хардового турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе с 21-м номером рейтинга ATP французом Артюром Фисом (6:4, 2:6, 7:6 (9:7)).
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«Матч оказался весьма сложным из-за ветра, и нам обоим было нелегко. В таких условиях трудно сохранять тактическую и техническую уверенность, и порой удача играет ключевую роль. Хочу отметить, что в данной ситуации подача не имеет решающего значения, хотя, безусловно, остаётся важным элементом. Я знал, что смогу отыграть брейк, и мне это удалось», — сказал Медведев в послематчевом интервью.
В третьем сете Даниил Медведев вышел вперёд 2:1 с брейком, но проиграл две своих подачи подряд и уступал по геймам 2:4. В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе посеянный пятым Даниил сыграет с 13-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне (12-й посев на турнире).
Видео: Дочка Медведева узнала Даниила на постере
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