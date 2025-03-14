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Людмила Самсонова — Арина Соболенко: белоруска уверенно выиграла первый сет

Людмила Самсонова — Арина Соболенко: белоруска уверенно выиграла первый сет
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где 25-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова встречается с лидером рейтинга белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 марта 2025, пятница. 03:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		3
2 		2
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Российская теннисистка проиграла первый сет матча со счётом 2:6.

Победительница пары Самсонова – Соболенко в полуфинальном матче встретится с американской теннисисткой Мэдисон Киз.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнования является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

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