Людмила Самсонова — Арина Соболенко: белоруска уверенно выиграла первый сет

В эти минуты проходит матч 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где 25-я ракетка мира россиянка Людмила Самсонова встречается с лидером рейтинга белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.

Российская теннисистка проиграла первый сет матча со счётом 2:6.

Победительница пары Самсонова – Соболенко в полуфинальном матче встретится с американской теннисисткой Мэдисон Киз.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнования является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

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