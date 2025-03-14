Элина Свитолина не пожала руку Мирре Андреевой после поражения в 1/4 финала Индиан-Уэллса
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Украинская теннисистка 23-я ракетка мира Элина Свитолина не пожала руку 17-летней россиянке 11-й в мировом рейтинге WTA Мирре Андреевой после поражения в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе со счётом 5:7, 3:6.
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:45 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Элина Свитолина
Э. Свитолина
После завершения решающего розыгрыша обе спортсменки отправились к судье. Первой подошла Свитолина и обменялась рукопожатием только с арбитром, после чего отправилась к своим вещам. Мирра также подошла к судье и пожала ему руку, но мгновением позже, когда Элина уже отошла от арбитра.
Фото: Скриншот из трансляции WTA
Фото: Скриншот из трансляции WTA
Фото: Скриншот из трансляции WTA
В полуфинале «тысячника» 17-летняя россиянка сыграет с польской теннисисткой вторым номером рейтинга WTA Игой Швёнтек.
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