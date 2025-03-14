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Людмила Самсонова — Арина Соболенко, результат матча 14 марта 2025, счёт 0:2, 1/4 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Арина Соболенко вышла в полуфинал Индиан-Уэллса, обыграв россиянку Людмилу Самсонову
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинальном матче белоруска в двух сетах победила 25-ю ракетку рейтинга россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 марта 2025, пятница. 03:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Соболенко выполнила одну подачу навылет, ни допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов. На счету россиянки ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующий матч Арина проведёт с американской теннисисткой пятой ракеткой мира Мэдисон Киз. Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.

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