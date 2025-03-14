Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе после Шароваой

Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе после Шароваой
Комментарии

11-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале россиянка одержала победу в матче с 23-й ракеткой рейтинга украинской спортсменкой Элиной Свитолиной со счётом 7:5, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:45 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Элина Свитолина
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина

Таким образом, 17-летняя Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе после Марии Шараповой 2005 году. На тот момент Шараповой было также 17 лет, однако она была моложе Мирры по дням.

Напомним, следующий матч Мирра проведёт со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»

Материалы по теме
Медведев в триллере дожал француза в Индиан-Уэллсе. А Мирра одолела скандальную украинку
Медведев в триллере дожал француза в Индиан-Уэллсе. А Мирра одолела скандальную украинку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android