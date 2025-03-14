Мирра Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе после Шароваой

11-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале россиянка одержала победу в матче с 23-й ракеткой рейтинга украинской спортсменкой Элиной Свитолиной со счётом 7:5, 6:3.

Таким образом, 17-летняя Андреева стала самой молодой полуфиналисткой турнира в Индиан-Уэллсе после Марии Шараповой 2005 году. На тот момент Шараповой было также 17 лет, однако она была моложе Мирры по дням.

Напомним, следующий матч Мирра проведёт со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

Танец Мирры Андреевой после выхода в полуфинал «Ролан Гаррос»