Дрейпер обыграл Шелтона и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Американский теннисист Бен Шелтон завершил свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинальном матче Шелтон проиграл представителю Великобритании Джеку Дрейперу со счётом 4:6, 5:7.
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
14 марта 2025, пятница. 03:15 МСК
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
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Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Шелтон трижды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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