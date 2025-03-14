Дрейпер обыграл Шелтона и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Американский теннисист Бен Шелтон завершил свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинальном матче Шелтон проиграл представителю Великобритании Джеку Дрейперу со счётом 4:6, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Шелтон трижды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.