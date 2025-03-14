Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дрейпер обыграл Шелтона и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Дрейпер обыграл Шелтона и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Американский теннисист Бен Шелтон завершил свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинальном матче Шелтон проиграл представителю Великобритании Джеку Дрейперу со счётом 4:6, 5:7.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
14 марта 2025, пятница. 03:15 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Встреча продолжалась 1 час 40 минут. В её рамках Шелтон трижды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету его соперника три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Материалы по теме
Чемпионская гонка ATP: Андрей Рублёв вылетел из топ-10, Медведев вошёл в топ-30
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android