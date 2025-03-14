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Определились полуфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе в женском одиночном разряде

Определились полуфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе в женском одиночном разряде
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Завершился игровой день, в котором прошли четвертьфинальные матчи турнира в Индиан-Уэллсе в женском одиночном разряде. По его итогу стали известны полуфинальные пары соревнования.

Турнир в Индиан-Уэллсе, пары 1/2 финала.

Арина Соболенко (Белоруссия) — Мэдисон Киз (США);
Мирра Андреева (Россия) — Ига Швёнтек (Польша).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

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