Определились полуфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе в женском одиночном разряде

Завершился игровой день, в котором прошли четвертьфинальные матчи турнира в Индиан-Уэллсе в женском одиночном разряде. По его итогу стали известны полуфинальные пары соревнования.

Турнир в Индиан-Уэллсе, пары 1/2 финала.

Арина Соболенко (Белоруссия) — Мэдисон Киз (США);

Мирра Андреева (Россия) — Ига Швёнтек (Польша).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей соревнований является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

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