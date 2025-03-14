Медведев поделился ожиданиями от матча с Руне в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с датчанином Хольгером Руне в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
«Руне — игрок топ-уровня. Хотя иногда у него бывают спады, на самых важных стадиях он демонстрирует отличные результаты. С нетерпением жду этой встречи, уверен, что получится замечательный матч», — сказал Медведев в интервью на корте.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.
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