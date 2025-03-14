Медведев поделился ожиданиями от матча с Руне в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с датчанином Хольгером Руне в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Руне — игрок топ-уровня. Хотя иногда у него бывают спады, на самых важных стадиях он демонстрирует отличные результаты. С нетерпением жду этой встречи, уверен, что получится замечательный матч», — сказал Медведев в интервью на корте.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.