Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев поделился ожиданиями от матча с Руне в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Медведев поделился ожиданиями от матча с Руне в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с датчанином Хольгером Руне в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Руне — игрок топ-уровня. Хотя иногда у него бывают спады, на самых важных стадиях он демонстрирует отличные результаты. С нетерпением жду этой встречи, уверен, что получится замечательный матч», — сказал Медведев в интервью на корте.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

Материалы по теме
Чемпионская гонка ATP: Андрей Рублёв вылетел из топ-10, Медведев вошёл в топ-30
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android