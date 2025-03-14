Карлос Алькарас одолел Франсиско Серундоло и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло завершил свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинальном матче Серундоло проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:7 (4:7).
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
14 марта 2025, пятница. 05:05 МСК
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
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|2
|3
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|6 4
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|7 7
Карлос Алькарас
К. Алькарас
На счету Алькараса в сегодняшнем матче пять подач навылет, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных. У Серундоло один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.
В следующем круге Алькарас сыграет с Джеком Дрейпером, представляющим Великобританию. Игра пройдёт завтра, 15 марта. В другом полуфинале Даниил Медведев сыграет с Хольгером Руне.
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