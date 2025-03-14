Карлос Алькарас одолел Франсиско Серундоло и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло завершил свои выступления на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинальном матче Серундоло проиграл представителю Испании Карлосу Алькарасу со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

На счету Алькараса в сегодняшнем матче пять подач навылет, столько же двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных. У Серундоло один эйс, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из девяти заработанных.

В следующем круге Алькарас сыграет с Джеком Дрейпером, представляющим Великобританию. Игра пройдёт завтра, 15 марта. В другом полуфинале Даниил Медведев сыграет с Хольгером Руне.