Определились полуфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе в мужском одиночном разряде

Завершился игровой день, в котором прошли четвертьфинальные матчи турнира в Индиан-Уэллсе в мужском одиночном разряде. По его итогу стали известны полуфинальные пары соревнования.

Турнир в Индиан-Уэллсе, пары 1/2 финала.

Хольгер Руне (Дания) — Даниил Медведев (Россия);

Джек Дрейпер (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд соревнований у мужчин составляет $9 693 540. Действующим победителем является Карлос Алькарас. В финале в прошлом году он одолел в двух сетах Даниила Медведева.

Медведев проводит первую тренировку в Индиан-Уэллсе