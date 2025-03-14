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Определились полуфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе в мужском одиночном разряде

Определились полуфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе в мужском одиночном разряде
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Завершился игровой день, в котором прошли четвертьфинальные матчи турнира в Индиан-Уэллсе в мужском одиночном разряде. По его итогу стали известны полуфинальные пары соревнования.

Турнир в Индиан-Уэллсе, пары 1/2 финала.

Хольгер Руне (Дания) — Даниил Медведев (Россия);
Джек Дрейпер (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд соревнований у мужчин составляет $9 693 540. Действующим победителем является Карлос Алькарас. В финале в прошлом году он одолел в двух сетах Даниила Медведева.

Медведев проводит первую тренировку в Индиан-Уэллсе

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