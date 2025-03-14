Мирра Андреева обыграла Элину Свитолину, «МЮ» разгромил «Реал Сосьедад». Главное к утру
17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), одержав победу в матче с 23-й ракеткой рейтинга украинской спортсменкой Элиной Свитолиной, английский «Манчестер Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад» и прошёл в 1/4 финала Лиги Европы, российский теннисист Даниил Медведев переиграл француза Артюра Фиса и квалифицировался в полуфинал Индиан-Уэллса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Мирра Андреева обыграла Элину Свитолину и вышла в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
- Хет-трик Фернандеша помог «МЮ» разгромить «Реал Сосьедад» и выйти в 1/4 финала Лиги Европы.
- Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, переиграв Артюра Фиса.
- Карлос Алькарас одолел Франсиско Серундоло и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
- «Тоттенхэм» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, победив «АЗ Алкмар».
- Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы.
- Определились все пары 1/4 финала Лиги конференций.
- Швёнтек в двух сетах одолела Циньвэнь и вышла в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
- Голы Суареса и Месси принесли «Интер Майами» победу с выходом в 1/4 финала ЛЧ КОНКАКАФ.
- Стефен Карри установил историческое достижение в НБА, первым реализовав 4000 трёхочковых.
- Арина Соболенко вышла в полуфинал Индиан-Уэллса, обыграв россиянку Людмилу Самсонову.
- «Вашингтон» уступил «Лос-Анджелесу» в НХЛ. Овечкин результативными действиями не отметился.
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