Мирра Андреева обыграла Элину Свитолину, «МЮ» разгромил «Реал Сосьедад». Главное к утру

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), одержав победу в матче с 23-й ракеткой рейтинга украинской спортсменкой Элиной Свитолиной, английский «Манчестер Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад» и прошёл в 1/4 финала Лиги Европы, российский теннисист Даниил Медведев переиграл француза Артюра Фиса и квалифицировался в полуфинал Индиан-Уэллса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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