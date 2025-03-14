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14 марта главные новости спорта, футбол, баскетбол, теннис, Лига Европы, Лига конференций, НБА, хоккей, НХЛ

Мирра Андреева обыграла Элину Свитолину, «МЮ» разгромил «Реал Сосьедад». Главное к утру
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), одержав победу в матче с 23-й ракеткой рейтинга украинской спортсменкой Элиной Свитолиной, английский «Манчестер Юнайтед» разгромил «Реал Сосьедад» и прошёл в 1/4 финала Лиги Европы, российский теннисист Даниил Медведев переиграл француза Артюра Фиса и квалифицировался в полуфинал Индиан-Уэллса. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Мирра Андреева обыграла Элину Свитолину и вышла в полуфинал «тысячника» в Индиан-Уэллсе.
  2. Хет-трик Фернандеша помог «МЮ» разгромить «Реал Сосьедад» и выйти в 1/4 финала Лиги Европы.
  3. Даниил Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, переиграв Артюра Фиса.
  4. Карлос Алькарас одолел Франсиско Серундоло и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
  5. «Тоттенхэм» вышел в 1/4 финала Лиги Европы, победив «АЗ Алкмар».
  6. Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы.
  7. Определились все пары 1/4 финала Лиги конференций.
  8. Швёнтек в двух сетах одолела Циньвэнь и вышла в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
  9. Голы Суареса и Месси принесли «Интер Майами» победу с выходом в 1/4 финала ЛЧ КОНКАКАФ.
  10. Стефен Карри установил историческое достижение в НБА, первым реализовав 4000 трёхочковых.
  11. Арина Соболенко вышла в полуфинал Индиан-Уэллса, обыграв россиянку Людмилу Самсонову.
  12. «Вашингтон» уступил «Лос-Анджелесу» в НХЛ. Овечкин результативными действиями не отметился.

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