Мирра Андреева рассказала, что перестала следить за обновлением своей позиции в рейтинге

11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что больше не отслеживает изменения своей позиции в мировом рейтинге.

Благодаря выходу в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе она находится на восьмом месте в лайв-рейтинге WTA.

«Раньше я постоянно следила за рейтингом. Сейчас мне не то чтобы всё равно, но я стараюсь не зацикливаться на этом, а сосредоточиться на матче, который мне предстоит сыграть. Мне это нравится. Я бы сказала, что это довольно легко, потому что я не думаю о рейтинге или об очках, которые мне придётся защищать, если придётся», — сказала Андреева-младшая на пресс-конференции.