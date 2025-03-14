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Мирра Андреева раскрыла, благодаря кому улучшилась её игра в последнее время

Мирра Андреева раскрыла, благодаря кому улучшилась её игра в последнее время
Мирра Андреева
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11-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что работа со спортивным психологом помогла ей улучшить результаты в последнее время. В лайв-рейтинге WTA Андреева-младшая находится на восьмой позиции, что является её лучшим результатом в карьере.

«Я начала чувствовать улучшение во время турнира в Дубае, но могу сказать, что мне немного помог мой спортивный психолог, с которым я всё ещё работаю. Могу сказать, что он подсказал мне, как осознать многие вещи и изменить что-то в своём образе мышления во время матча или перед ним. Он также помогает мне выходить на матч с правильным настроем. Думаю, это был ключевой момент. Я могу сказать, что это работает и это неплохо. Очень рада результату. Сделаю всё возможное, чтобы не останавливаться на достигнутом.

Когда я чувствую, что мне нужно поговорить, я отправляю ей сообщение, и мы стараемся договориться о встрече. Стараюсь говорить о том, что чувствую. Дальше мы действуем по ситуации. Это обычный звонок, мы начинаем с того, что я чувствую, и пытаемся найти решение», — сказала Андреева-младшая на пресс-конференции.

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