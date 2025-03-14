«Я не мог себя контролировать». Даниил Медведев — о бурных эмоциях после победы над Фисом

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил бурные эмоции после победного очка в четвертьфинальном матче с французом Артюром Фисом (6:4, 2:6, 7:6 (9:7)) на хардовом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

«Я был шокирован, и это слишком сильно подняло мой адреналин. Я не мог себя контролировать (улыбается). Адреналин переполнял меня. Я прыгнул рядом с ним, поэтому сразу после этого сказал ему, что мне очень жаль, что я обычно так не праздную, но это может случиться.

Побеждать всегда здорово, но лично я никогда не понимаю, когда кто-то сходит с ума, когда выигрывает матч при счёте 5:1 и 40:0. Да, ты можешь проиграть матч даже там, но обычно ты его выигрываешь, поэтому, когда это случается со мной, я закрываю его, матч окончен… и всё в порядке. Но все мы разные», — сказал Медведев на пресс-конференции.

В третьем сете Даниил Медведев повёл с брейком со счётом 2:1, но тут же проиграл две свои подачи подряд и стал уступать 2:4, после чего смог сравнять счёт. На тай-брейке Медведев завершил игру с третьего матчбола.

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев (пятый посев на турнире) сыграет с 13-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне (12-й посев на турнире).