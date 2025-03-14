Мирра Андреева: я ненавижу играть в ветреную погоду

11-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что не любит играть в ветреную погоду, но в то же время подчеркнула, что умеет адаптироваться к изменениям природы.

«Честно говоря, я ненавижу играть в ветреную погоду. Не думаю, что есть те, которым это нравится. Но с этим ничего не поделаешь, так что да, я стараюсь подстраивать свою игру. Если ветрено, жарко или холодно, я стараюсь адаптироваться и играть немного по-другому. Также ориентируюсь на свои ощущения.

Я стараюсь играть немного агрессивнее, чтобы розыгрыши не были слишком длинными, или, если я ощущаю прилив энергии и ноги быстро двигаются, всегда стараюсь извлечь из этого максимум. Думаю, да, я могу довольно быстро адаптироваться. Мне нравится это в моей игре. И я буду стараться придерживаться этого и развивать этот аспект», — сказала Андреева-младшая на пресс-конференции.