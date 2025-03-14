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Мирра Андреева: победа над Швёнтек в Дубае мне сейчас не поможет. Всё изменилось

Мирра Андреева: победа над Швёнтек в Дубае мне сейчас не поможет. Всё изменилось
Мирра Андреева и Ига Швёнтек
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11-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о предстоящем полуфинале «тысячника» в Индиан-Уэллсе (США), где ей предстоит сыграть с польской теннисисткой вторым номером рейтинга WTA Игой Швёнтек.

Ранее на турнире в Дубае она обыграла Швёнтек со счётом 6:3, 6:3 в четвертьфинале.

«Конечно, всегда приятно обыграть топ-игрока. Это была моя первая победа над ней. Но тот успех (в Дубае) не поможет мне в нашем завтрашнем матче, потому что прошлое осталось в прошлом. Завтра — новый день, новый матч, новые условия. Всё изменилось. Я постараюсь как можно лучше подготовиться к матчу и уверена, что он будет фантастическим. Думаю, это будет интересная игра, и мы увидим, кто будет лучше завтра», — сказала Андреева на пресс-конференции.

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