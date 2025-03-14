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«17-летняя Мирра...» Соболенко отреагировала на полуфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе

«17-летняя Мирра...» Соболенко отреагировала на полуфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе
Арина Соболенко
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Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о полуфинальных парах турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Белорусской теннисистке предстоит сыграть с американкой Мэдисон Киз, а россиянка Мирра Андреева сразится с полькой Игой Швёнтек.

«Какие красивые полуфиналы. Надеюсь, я выступлю лучше, чем на Australian Open.

В другой части сетки 17-летняя Мирра… Невероятно то, на что она способна в таком юном возрасте. И Ига — фантастический игрок», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Ранее Соболенко в 1/4 финала обыграла другую россиянку, Людмилу Самсонову, со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

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