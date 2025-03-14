«Артюр спровоцировал зверя». Испанский журналист — о победе Медведева над Фисом

Испанский теннисный обозреватель Хосе Морон высказался о победе шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинальном матче с французом Артюром Фисом (6:4, 2:6, 7:6 (9:7)) на хардовом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

«Фис праздновал и кричал после каждого очка. Он спровоцировал зверя. Медведев вложил в победу всё, что в нём было. Как в кино в чистом виде», — написал журналист в своём аккаунте в социальной сети.

В третьем сете Даниил Медведев вёл с брейком со счётом 2:1, но тут же проиграл две свои подачи подряд и стал уступать 2:4, после чего смог сравнять счёт. На тай-брейке Медведев завершил игру с третьего матчбола.

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев (пятый посев на турнире) сыграет с 13-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне (12-й посев на турнире).