Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Артюр спровоцировал зверя». Испанский журналист — о победе Медведева над Фисом

«Артюр спровоцировал зверя». Испанский журналист — о победе Медведева над Фисом
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисный обозреватель Хосе Морон высказался о победе шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинальном матче с французом Артюром Фисом (6:4, 2:6, 7:6 (9:7)) на хардовом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:15 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 7
6 		2 7 9
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Фис праздновал и кричал после каждого очка. Он спровоцировал зверя. Медведев вложил в победу всё, что в нём было. Как в кино в чистом виде», — написал журналист в своём аккаунте в социальной сети.

В третьем сете Даниил Медведев вёл с брейком со счётом 2:1, но тут же проиграл две свои подачи подряд и стал уступать 2:4, после чего смог сравнять счёт. На тай-брейке Медведев завершил игру с третьего матчбола.

В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев (пятый посев на турнире) сыграет с 13-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне (12-й посев на турнире).

Материалы по теме
«Я не мог себя контролировать». Даниил Медведев — о бурных эмоциях после победы над Фисом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android