«Артюр спровоцировал зверя». Испанский журналист — о победе Медведева над Фисом

Испанский теннисный обозреватель Хосе Морон высказался о победе шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева в четвертьфинальном матче с французом Артюром Фисом (6:4, 2:6, 7:6 (9:7)) на хардовом «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе.
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«Фис праздновал и кричал после каждого очка. Он спровоцировал зверя. Медведев вложил в победу всё, что в нём было. Как в кино в чистом виде», — написал журналист в своём аккаунте в социальной сети.
В третьем сете Даниил Медведев вёл с брейком со счётом 2:1, но тут же проиграл две свои подачи подряд и стал уступать 2:4, после чего смог сравнять счёт. На тай-брейке Медведев завершил игру с третьего матчбола.
В полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил Медведев (пятый посев на турнире) сыграет с 13-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне (12-й посев на турнире).
- 14 марта 2025
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