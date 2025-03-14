Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев рассказал, какое преимущество ему дают медленные корты в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев рассказал, какое преимущество ему дают медленные корты в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о медленных кортах в Индиан-Уэллсе.

— Вы начинаете дружить с медленными кортами в Индиан-Уэллсе? Неудивительно, это ваш третий полуфинал подряд.
— Я не знаю. Это сложно, потому что мячи, на мой взгляд, медленные на каждом турнире. Интересно, с новыми мячами даже быстрые корты не дадут мне такого большого преимущества, но, по крайней мере, у меня есть это преимущество, заключающееся в том, что на медленных хардовых кортах условия для всех такие. Результаты показывают, что я здесь хорошо играю. С каждым годом мне это нравится всё больше и больше. Я люблю возвращаться сюда и снова выходить в полуфинал, — сказал теннисист на пресс-конференции после победы над Артюром Фисом (6:4, 2:6, 7:6 (9:7)) в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Даниил Медведев является финалистом прошлогоднего турнира в Индиан-Уэллсе. В матче за титул он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7, 1:6.

Материалы по теме
Медведев в триллере дожал француза в Индиан-Уэллсе. А Мирра одолела скандальную украинку
Медведев в триллере дожал француза в Индиан-Уэллсе. А Мирра одолела скандальную украинку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android