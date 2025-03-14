«Помогло наблюдение за игрой Алькараса». Соболенко — о мощной подаче в игре с Самсоновой

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, с чем связана мощная подача на матч-пойнте в игре 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США) с россиянкой Людмилой Самсоновой. Это результат следования примеру испанца Карлоса Алькараса.
«Мне очень помогло наблюдение за игрой Алькараса. Я подумала: «Да ладно, Алькарас получит удар и нанесёт победный удар», — сказала спортсменка на пресс-конференции.
Ранее белоруска в двух сетах победила 25-ю ракетку рейтинга россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Соболенко выполнила одну подачу навылет, ни допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов. На счету россиянки ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.
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