«Помогло наблюдение за игрой Алькараса». Соболенко — о мощной подаче в игре с Самсоновой

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, с чем связана мощная подача на матч-пойнте в игре 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США) с россиянкой Людмилой Самсоновой. Это результат следования примеру испанца Карлоса Алькараса.

«Мне очень помогло наблюдение за игрой Алькараса. Я подумала: «Да ладно, Алькарас получит удар и нанесёт победный удар», — сказала спортсменка на пресс-конференции.

Ранее белоруска в двух сетах победила 25-ю ракетку рейтинга россиянку Людмилу Самсонову со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 22 минуты. Соболенко выполнила одну подачу навылет, ни допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов. На счету россиянки ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.