Медведев — о Руне: когда он проходит далеко, его очень сложно победить

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с датчанином Хольгером Руне (13-й номер рейтинга ATP) в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).
|1
|2
|3
|
|
«Он может играть на подъёме, может играть ровно, он может хорошо подавать, у него может быть хороший удар. Я чувствую, что у него одни плюсы. Интересно, но это иногда идёт ему во вред, потому что, когда у тебя в арсенале так много оружия, это может быть сложно. Хольгер знает, что иногда его игра нестабильна, но, когда он проходит далеко, его очень сложно победить. Я ожидаю тяжёлого матча, в котором мне придётся сыграть очень хорошо», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Полуфинальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе между Медведевым и Руне состоится в субботу, 15 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.
- 14 марта 2025
-
10:48
-
10:41
-
10:39
-
10:35
-
10:26
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
10:05
-
09:55
-
09:48
-
09:42
-
09:35
-
08:30
-
07:27
-
07:05
-
06:17
-
05:57
-
05:48
-
05:42
-
04:35
-
04:19
-
03:56
-
03:56
-
03:44
-
03:09
-
02:37
-
01:38
-
01:12
-
00:47
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:13
-
00:01