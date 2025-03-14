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Медведев — о Руне: когда он проходит далеко, его очень сложно победить

Медведев — о Руне: когда он проходит далеко, его очень сложно победить
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Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с датчанином Хольгером Руне (13-й номер рейтинга ATP) в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2025, суббота. 21:00 МСК
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Он может играть на подъёме, может играть ровно, он может хорошо подавать, у него может быть хороший удар. Я чувствую, что у него одни плюсы. Интересно, но это иногда идёт ему во вред, потому что, когда у тебя в арсенале так много оружия, это может быть сложно. Хольгер знает, что иногда его игра нестабильна, но, когда он проходит далеко, его очень сложно победить. Я ожидаю тяжёлого матча, в котором мне придётся сыграть очень хорошо», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Полуфинальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе между Медведевым и Руне состоится в субботу, 15 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

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