Медведев — о Руне: когда он проходит далеко, его очень сложно победить

Шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с датчанином Хольгером Руне (13-й номер рейтинга ATP) в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Он может играть на подъёме, может играть ровно, он может хорошо подавать, у него может быть хороший удар. Я чувствую, что у него одни плюсы. Интересно, но это иногда идёт ему во вред, потому что, когда у тебя в арсенале так много оружия, это может быть сложно. Хольгер знает, что иногда его игра нестабильна, но, когда он проходит далеко, его очень сложно победить. Я ожидаю тяжёлого матча, в котором мне придётся сыграть очень хорошо», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Полуфинальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе между Медведевым и Руне состоится в субботу, 15 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.