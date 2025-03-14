Карлос Алькарас дал оценку своей игре в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над аргентинским спортсменом Франсиско Серундоло в матче 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США). Он одержал победу над визави со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Думаю, сегодня матч был немного сложнее, нежели вчера, из-за ветра и холода, так что условия были непростыми. Думаю, я не так хорошо играл, как вчера. Но в этом и заключается суть тенниса — не может каждый день быть удачным, поэтому в этот самый день ты сможешь показать только свой максимум.

Сегодня (в матче с Серундоло) у меня было упражнение на выживание. Я спас много брейк-пойнтов, чему очень рад. Я бы сказал, что провёл достойный матч в таких условиях. Мне удалось найти способ справиться с ветром: я много выходил к сетке, потому что чувствовал себя там гораздо лучше, нежели на задней линии», — сказал Алькарас на пресс-конференции.