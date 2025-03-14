Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас дал оценку своей игре в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Карлос Алькарас дал оценку своей игре в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Карлос Алькарас
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над аргентинским спортсменом Франсиско Серундоло в матче 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США). Он одержал победу над визави со счётом 6:3, 7:6 (7:4).

«Думаю, сегодня матч был немного сложнее, нежели вчера, из-за ветра и холода, так что условия были непростыми. Думаю, я не так хорошо играл, как вчера. Но в этом и заключается суть тенниса — не может каждый день быть удачным, поэтому в этот самый день ты сможешь показать только свой максимум.

Сегодня (в матче с Серундоло) у меня было упражнение на выживание. Я спас много брейк-пойнтов, чему очень рад. Я бы сказал, что провёл достойный матч в таких условиях. Мне удалось найти способ справиться с ветром: я много выходил к сетке, потому что чувствовал себя там гораздо лучше, нежели на задней линии», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
14 марта 2025, пятница. 05:05 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Материалы по теме
У Алькараса появились необычные фанаты. Они ходят в костюмах пчёл
Истории
У Алькараса появились необычные фанаты. Они ходят в костюмах пчёл
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android