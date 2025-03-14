Карлос Алькарас назвал сильные стороны своего соперника в полуфинале Индиан-Уэллса

Испанский теннисист Карлос Алькарас оценил манеру игры своего соперника в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США). Третьей ракетке мира предстоит сыграть с 14-м номером рейтинга британцем Джеком Дрейпером.

«У него мощный темп и отличные удары. Стиль его игры, думаю, хорошо подходит для этих условий. У него отличная подача. За всё время, что я с ним играл, в двух из них он получал травму, особенно в последнем матче в Австралии, так что я очень рад снова встретиться с ним.

Похоже, он сейчас в очень хорошей форме. Джек амбициозный парень и всегда был таким. Это делает его сложным соперником. Уверен, что в этом или следующем году он станет одним из самых сложных соперников в туре. Очень рад разделить с ним этот момент, и, думаю, у нас будет отличный матч.

«Джек был одним из тех, кто общался в предсезонке с Хуаном Карлосом (Ферреро). Рад, что многие игроки общаются с ним на предмет совместных со мной тренировок в Испании. Это хороший способ провести подготовительный период. С Джеком этого в итоге не получилось из-за его травмы, но я очень хотел потренироваться с ним в течение полутора недель. Он очень приятный парень вне корта, что ещё больше облегчает совместные тренировки», — сказал Алькарас на пресс-конференции.