Карлос Алькарас рассказал, какой фактор придаёт ему сил на турнире в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, что на турнире в Индиан-Уэллсе ему помогает поддержка семьи.

«За мной стоит отличная команда. Мне также повезло, что я могу брать с собой на турниры семью. Но думаю, что теннис — это всё ещё очень одинокий вид спорта. Здорово, когда ты чувствуешь себя спокойно в месте проведения соревнований. Сейчас как раз такой случай: ощущаю спокойствие и умиротворение рядом с людьми, которые меня окружают. Именно это делает Индиан-Уэллс прекрасным местом для меня. Возможно, поэтому я всегда играю здесь в свой лучший теннис», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Накануне испанец вышел в 1/2 финала турнира, обыграв аргентинца Франсиско Серундоло.