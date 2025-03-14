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Карлос Алькарас рассказал, какой фактор придаёт ему сил на турнире в Индиан-Уэллсе

Карлос Алькарас рассказал, какой фактор придаёт ему сил на турнире в Индиан-Уэллсе
Карлос Алькарас
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Испанский теннисист, третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, что на турнире в Индиан-Уэллсе ему помогает поддержка семьи.

«За мной стоит отличная команда. Мне также повезло, что я могу брать с собой на турниры семью. Но думаю, что теннис — это всё ещё очень одинокий вид спорта. Здорово, когда ты чувствуешь себя спокойно в месте проведения соревнований. Сейчас как раз такой случай: ощущаю спокойствие и умиротворение рядом с людьми, которые меня окружают. Именно это делает Индиан-Уэллс прекрасным местом для меня. Возможно, поэтому я всегда играю здесь в свой лучший теннис», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Накануне испанец вышел в 1/2 финала турнира, обыграв аргентинца Франсиско Серундоло.

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
14 марта 2025, пятница. 05:05 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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