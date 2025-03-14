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«Думала, что будет дружеская игра». Мирра Андреева — о матчах с кумирами детства

«Думала, что будет дружеская игра». Мирра Андреева — о матчах с кумирами детства
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11-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева ответила на вопрос об ощущениях в матчах с соперницами, которые были её кумирами в детстве.

— Сейчас ты встречаешься со многими теннисистками, за которыми наблюдала в детстве...
— Когда я впервые играла с Онс Жабер, она была одним из моих кумиров. Я такая: «Может, это будет что-то вроде дружеского матча или чего-то в этом роде?» — сказала россиянка на пресс-конференции.

В первом матче между Андреевой и Онс Жабер из Туниса во втором круге Australian Оpen — 2024 российская теннисистка одержала разгромную победу со счётом 6:0, 6:2.

Напомним, Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором сыграет со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

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