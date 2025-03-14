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Мирра Андреева рассказала, как отмечает с мамой победу в каждом матче

Мирра Андреева рассказала, как отмечает с мамой победу в каждом матче
Мирра Андреева
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Российская теннисистка, 11-я ракетка мира Мирра Андреева поделилась тем, как празднует успех в каждом матче. Ранее она обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 7:5, 6:3 и вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

— Для тебя победа эта будничная или нет?
— Для меня победа всегда что-то очень радостное, и я радуюсь абсолютно любой победе, несмотря на счёт. Если это 6:1, 6:1 или если это 7:5, 6:4, для меня в любом случае победа — это что-то крутое. Я всегда после каждой победы чувствую себя очень радостно, я всегда собой горжусь. И мы каждую победу так чуть-чуть отмечаем вместе с мамой. Ну, она там что-нибудь тоже покупает, мы вкусно кушаем. И, не знаю, для меня каждая победа — это такое, как маленький праздник, — сказала Андреева-младшая в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».

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