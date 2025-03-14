«Смотрела много её матчей, когда была маленькая». Андреева — о победе над Свитолиной

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что следила за игрой Элины Свитолиной в детстве. Ранее она обыграла украинку в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

— Хочу про матч с Элиной поговорить. Я получила большое удовольствие сегодня, потому что прям видно было, вы обе работали, такой очень интенсивный теннис увидели, красивый. Что самое важное нужно делать на корте, когда ты играешь против такой теннисистки, как Свитолина?

— Я смотрела очень много её матчей, когда я была ещё маленькая, и я знала, что она очень-очень много мячей возвращает в корт. Она бегает, борется. Сейчас я тоже знала, что она пытается иногда играть чуть более агрессивно и пытается, может быть, пораньше завершить розыгрыш. Но сегодня был один из матчей, когда мы обе, как ты сказала, работали за каждый мяч. Такой был прям игровой теннис. И мне было, на самом деле, очень интересно играть сегодня. Это был один из таких матчей, когда я действительно получила удовольствие. И играла прямо на таком кураже, потому что мне было интересно, что она сделает и что мне потом нужно будет сделать с этим мячом. Кондиции тоже были непростые, но я в целом очень-очень рада, что смогла выиграть сегодня, — сказала Андреева-младшая в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».