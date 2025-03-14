Янчук поделился ожиданиями от полуфинала Андреевой со Швёнтек в Индиан-Уэллсе

Советский и российский теннисист, заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук рассказал, чего ожидает от полуфинального матча на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) между россиянкой Миррой Андреевой и полькой Игой Швёнтек.

«От Швёнтек можно ожидать всё что угодно. Их встреча в Дубае — психологический эффект в пользу нашей Мирры. Сейчас матч будет на равных, и трудно сказать, как он обернётся. По мастерству они равны, так что и шансы 50 на 50», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Встреча 1/2 финала турнира Андреевой-младшей и Швёнтек состоится в субботу, 15 марта.