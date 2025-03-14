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Даниил Медведев дал себе оценку по десятибалльной шкале за матч с Фисом в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев дал себе оценку по десятибалльной шкале за матч с Фисом в Индиан-Уэллсе
Даниил Медведев
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Первая ракетка России Даниил Медведев оценил свою игру в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе против француза Артюра Фиса. Встреча завершилась в пользу россиянина со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (9:7).

— Как ты? По твоим ощущениям, на сколько из десяти ты играл?
— Да, наверное, если честно, на десять. В принципе, я поэтому, скажем так, и не нервничал. Даже в третьем сете, когда он вёл с брейком, я играл отлично, как мне кажется. Тяжёлые условия, ветер, корты, мячи и так далее и тому подобное. Он играл классно, я играл классно и рад, что смог победить, вернуться с брейка в третьем. Но здесь подача, скажем так, чуть меньше важна, чем может быть на каких-то других хардовых кортах. Поэтому проиграл — просто иди дальше, старайся брейкануть, — сказал Медведев в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:15 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 7
6 		2 7 9
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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