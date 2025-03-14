Янчук: у Медведева хорошие шансы выиграть «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук оценил шансы шестой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на победу в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Медведев одолеет Руне в полуфинале. Даня полон решимости, хорошо идёт, в форме. Всё должно быть хорошо у него. Думаю, Даня будет в финале. У Медведева хорошие шансы выиграть «Мастерс» в Индиан-Уэллсе», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полуфинальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе между Медведевым и 13-й ракеткой мира датчанином Хольгером Руне состоится в субботу, 15 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.