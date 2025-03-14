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«Правды нету в теннисе». Даниил Медведев — о нестабильности своих результатов

«Правды нету в теннисе». Даниил Медведев — о нестабильности своих результатов
Даниил Медведев
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Российский теннисист, шестая ракетка мира Даниил Медведев высказался о своей нестабильной игре в последнее время.

— Как так получается? Ты перед этим турниром, мы помним, тренировки тяжёлые, матчи проигрывал. Вот видно было максимально, всё раздражает и прямо некомфортно. Но сейчас мы видим Медведева, который, прости меня, в полуфинале. Где здесь правда, Даня?
— А правды нету в теннисе. Я её ищу уже очень давно (смеётся). Иногда кажется, вот, нашёл, а в итоге на следующем турнире такой думаешь: не, ничего я не нашёл, и там через месяц. Поэтому правды в теннисе нету, но и правда — она всегда разная. То есть вот здесь, допустим, там на тренировках за три дня до турнира я, скажем так, так себе себя вёл. То есть как бы не совсем боролся, если начинал проигрывать и всё такое. И иногда это помогает, потому что я вышел на первый матч — и я уже это всё оставил на тренировочных кортах. Всю эту злобу, обиду или ещё что-то. А иногда бывает наоборот, на тренировках терпишь, стараешься, на матч выходишь и всё это там выносишь. Ну, а иногда и в обратную сторону. Но я всегда на корте стараюсь делать от себя максимум возможного. И когда это получается, я очень этому рад, — сказал Медведев в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».

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