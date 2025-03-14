«Нам было немножко смешно». Мирра Андреева — о жесте тренера после победы над Свитолиной

11-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева объяснила жест тренера Кончиты Мартинес после победы над украинкой Элиной Свитолиной (7:5, 6:3) в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

— Кончита после матча вот так вот тебе показала (указательным пальцем на голову. – Прим. «Чемпионата»). Раскрой, пожалуйста, секрет. Всё в твоей голове?

— Да, у нас была такая небольшая шуточка, потому что я не буду назвать имя игрока, над которым мы чуть-чуть… Не то что шутили, нам было немножко смешно, как этот игрок это делает. И после этого матча она решила мне показать вот так вот, и я сразу поняла, про кого она говорит. И сегодня много зависело от того, как я ментально буду действовать на корте, я думаю, может, она отдала об этом отчёт. Но я ещё, кстати, не спросила у неё про это, я спрошу, но мне кажется, что она имела это в виду, и будет, кстати, интересно узнать, что она под этим имела в виду, — сказала Андреева-младшая в эфире канала «БОЛЬШЕ! Теннис» в Vk Video.

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором сыграет со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.