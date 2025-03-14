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«Думаю завести суку». Мирра Андреева — о породе собаки, которую хочет приобрести

«Думаю завести суку». Мирра Андреева — о породе собаки, которую хочет приобрести
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11-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, собаку какой породы хочет завести.

«У меня пока нет собаки, потому что мы всё ещё думаем о лучшем решении. Я думаю завести суку, потому что они, как правило, немного меньше и её будет проще брать с собой в поездки.

Я подумываю завести «ультрамини лабрадуделя», помесь лабрадора и пуделя… но он будет ещё меньше мини-версии! Но должно пройти некоторое время, прежде чем родится собака, которую я хочу… а пока подождём», — сказала Андреева-младшая на пресс-конференции.

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором сыграет со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек.

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