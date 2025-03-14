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Даниил Медведев высказался о концовке матча с Фисом в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев высказался о концовке матча с Фисом в Индиан-Уэллсе
Даниил Медведев
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Российский теннисист Даниил Медведев оценил концовку матча с французом Артюром Фисом в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе. Решающий сет россиянин выиграл на тай-брейке.

— Скажи, пожалуйста, вот концовка. Я очень нервничала…
— Я тоже (улыбается).

— Когда Фис обратный брейк сделал, было ощущение, что сейчас всё может пойти вообще не по плану. Что у тебя было в голове? За счёт чего ты всё-таки дожал его?
— На самом деле, как я говорю, в голове было то, что я считаю, что я весь матч как бы играл правильно. Да, какой-то удар, может быть, там можно было глубже, сильнее. Но это уже мелочи, которые ты пытаешься сделать. Поэтому я понимал, что я делаю то, что я должен, то, что я хочу, то есть у меня это получается. Если он сможет так выиграть, то браво! И как бы, ну, жмём руку, идём дальше. И в итоге получилось победить. Боролся, бегал, старался.

— И всё возвращал.
— И всё возвращал. Ну, тут медленно. Легче это делать, — сказал Медведев в интервью проекту «БОЛЬШЕ!».

Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:15 МСК
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 7
6 		2 7 9
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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